"Такое хорошо для России": у Зеленского объяснили, почему отменили военный парад и какие есть альтернативы

Почему отменили военный парад и какие есть альтернативы / Reuters

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости Украины 2019, так как это своего рода популизм и для нашей страны такие мероприятия не совсем подходят.

С таким мнение выступил его первый помощник Сергей Шефир.

"Может, это было эмоционально. У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен", – рассказал он в интервью Левому берегу.

Читайте такжеПошел против главнокомандующего: командующий ДШВ Забродский пообещал парадСейчас команда Зеленского разрабатывает "какую-то альтернативу" для празднования Дня Независимости 2019.

"Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям… Она (армия – ред.) намного сильнее, чем в 2014 году. Путин может пойти на мир, потому что армия, которая встречала сопротивление со стороны Украины в 2014 году, и сегодняшняя - два разных уровня по боевому опыту, по оснащению. Но мы также видим, чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО", – добавил Шефир.

В заключение он отметил, что считает парад "способом показать быструю победу. У нас же не спринтерская дистанция".

Перед этим Шефир заявил, что команда президента Владимира Зеленского готова вести переговоры с Россией и ее главой Владимиром Путиным. Причем в Офисе президента Украины на 70% уверены в успешности переговорного процесса.

Ранее Владимир Зеленский предложил в 2019 году отмечать День независимости Украины в новом формате — без военного парада. Президент считает, что деньги, которые обычно тратятся на парад, лучше направить на выплату премий военным.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны подсчитать стоимость проведения военного парада в День независимости. Он заявил, что инициативу главы государства поддерживает, но считает, что парад все-таки стоит провести.

Справка. День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа, так как в этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Документ в декабре 1991-го на всеукраинском референдуме одобрил народ.