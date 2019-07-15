Парада не будет: Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости

В Украине не будут проводить парад на День независимости / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины.

В Указе, опубликованном на сайте президента, нет ни слова о проведении военного парада 24 августа.

Так, президент поручил Кабмину провести 23 августа официальные церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины.

24 августа предусмотрены торжественные мероприятия в городе Киеве и других населенных пунктах, церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников операции объединенных сил, антитеррористической операции, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, будут проводиться тематические научные, научно-практические конференции, круглые столы, информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, направленные на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, воспитания уважения к государственным символам Украины.

Среди прочего, глава государства поручил Кабмину обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа молебны за Украину, а МИД – обеспечить празднования в украинских учреждениях, расположенных за границей.

Ранее Владимир Зеленский предложил в 2019 году отмечать День независимости Украины в новом формате — без военного парада. Президент считает, что деньги, которые обычно тратятся на парад, лучше направить на выплату премий военным.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны подсчитать стоимость проведения военного парада в День независимости. Премьер заявил, что поддерживает инициативу главы государства, но считает, что парад все-таки стоит провести.

Справка. День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа, поскольку 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Документ в декабре 1991-го на всеукраинском референдуме одобрил народ.