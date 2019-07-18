"Чтобы Путин остался с гордо поднятой головой": у Зеленского рассказали, как и о чем будут договариваться с РФ

У Зеленского рассказали, как и о чем будут договариваться с Путиным

Команда президента Владимира Зеленского готова вести переговоры с Россией и ее главой Владимиром Путиным. Причем в Офисе президента Украины на 70% уверены в успешности переговорного процесса.

"Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное – нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных", – рассказал в интервью LB.ua первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир.

На вопрос, зачем российскому президенту мир с Украиной Шефир отметил: "Может, он лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой".

При этом он считает, что "Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен". Но в то же время Шефир уверен, что Украина этих переговоров от главы РФ таки добьется.

Ранее Зеленский рассказал, что ему предлагал Путин. Президент отметил, что его все пугали разговором с российским коллегой.

Напомним, в Минске Украина согласовала с россиянами новую формулу обмена пленных. Информацию озвучила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.