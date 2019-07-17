В Минске Украина согласовала с россиянами новую формулу обмена пленных

Боевики при обмене пленных / Reuters

В рамках переговоров в Трехсторонней контактной группы в Минске представители РФ (страны-агрессора) подтвердили нахождение 69 украинских заложников на Донбассе и желают, чтобы Украина освободила 208 боевиков/россиян.

Соответствующее сообщение опубликовала в соцсети Facebook Дарка Олифер − пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, бывшего президента Леонида Кучмы.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", − написала она.

Напомним, известный украинский политик/дипломат Роман Безсмертный рассказал о планах на очередной раунд переговоров в ТКГ.