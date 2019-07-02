У Кучмы пожаловались: Россия в Минске "задавила" прогресс по Донбассу

На переговорах по Донбассу из-за России не удалось достичь никакого прогресса, пожаловалась спикер Леонида Кучмы / УНИАН

В столице Беларуси Минске прошла новая встреча Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию конфликта на Донбассе, из-за позиции РФ не удалось достичь никакого прогресса.

На встрече стороны не смогли договорится ни о введении "хлебного перемирия", ни об освобождении удерживаемых лиц, написала в Facebook пресс-секретарь представителя нашей страны в ТКГ, бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее данным, следующая встреча контактной группы запланирована на 17 июля.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться относительно освобождения удерживаемых лиц", — отметила спикер.Напомним, в Беларуси были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе, в частности, в них предусмотрено разведение сил у Станицы Луганской на Луганщине.

В конце июня возле Станицы в рамках первого этапа разведения сил украинские военные покинули одну из позиций. Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь говорил, что у Станицы украинские подразделения не оставили позиции, а улучшили положение.