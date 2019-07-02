У Кучмы пожаловались: Россия в Минске "задавила" прогресс по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа не договорилась о "хлебном перемирии".
В столице Беларуси Минске прошла новая встреча Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию конфликта на Донбассе, из-за позиции РФ не удалось достичь никакого прогресса.
На встрече стороны не смогли договорится ни о введении "хлебного перемирия", ни об освобождении удерживаемых лиц, написала в Facebook пресс-секретарь представителя нашей страны в ТКГ, бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее данным, следующая встреча контактной группы запланирована на 17 июля.
"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться относительно освобождения удерживаемых лиц", — отметила спикер.Напомним, в Беларуси были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе, в частности, в них предусмотрено разведение сил у Станицы Луганской на Луганщине.
В конце июня возле Станицы в рамках первого этапа разведения сил украинские военные покинули одну из позиций. Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь говорил, что у Станицы украинские подразделения не оставили позиции, а улучшили положение.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.