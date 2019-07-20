Плюс 10%: как новые пошлины на топливо повлияют на цену автогаза и дизеля

После ввода нового сбора цена на сжиженный газ в Украине повысится, но произойдет это не сразу / WOG

17 июля Кабинет Министров Украины принял постановление о введении специальной пошлины на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

По словам представителя Президента Украины в правительстве Андрея Геруса, такое решение было консолидированным – на этом настаивали как глава государства, так и руководство Кабмина.

Cпецпошлина на дизельное топливо будет составлять 3,75% таможенной стоимости с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. Пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа будет равна 1,75%, с 1 октября – 3,0%.

Как заявил Герус, эти пошлины позволят снять очень большую рыночную маржу, которую накручивают импортеры и это никоим образом не повлияет на розничные цены на наших автозаправочных станциях. При этом, по его же мнению, украинский бюджет на этих спецпошлинах дополнительно сможет получить 2 млрд гривен.

ОТРАЗИТСЯ НА ЦЕНАХ В МАГАЗИНАХ И УСЛУГАХ

Как повлияет решение руководства страны на рост цен на дизтопливо и сжиженный газ, и, следовательно, рост цен на продукты питания, сферу услуг, где транспортная составляющая всегда была немалой в общей стоимости продукта.

Читайте также"Припарка известному персонажу": эксперт спрогнозировал "околонулевой эффект" от новых пошлин на топливо РФКак отметил Главреду независимый энергетический эксперт Валентин Землянский, решение было принято практически спонтанно. Нужно было хорошо проработать все негативные последствия от его введения – общаться с трейдерами, формировать запасы этих видов топлива. То есть быть готовыми к любым форс-мажорам. Этого сделано не было.

"Я не думаю, что после такого решения будет существенный рост цен на дизель и сжиженное топливо. Можно предположить, что эти товары подорожают в среднем на 50 копеек на литр. И то это лишь прогнозы. Хотя это вопрос очень серьезный, ведь этим видам топлива в Украине отдают все большее предпочтение наши обычные автомобилисты. В государственном масштабе дизелем заправляется практически вся сельхозтехника, а также наша армия, Нацгвария, полиция, то есть все силовые структуры. Принимать такое решение (хотя мы еще такого документа на сегодняшний день не видели, есть только заявления) в пору сбора урожая в Украине – это далеко не лучший выбор", - отметил Землянский.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТОПЛИВО НЕИЗБЕЖНО

Нужно учесть, что Украина закупает 90% дизельного топлива у Российской Федерации и Беларуси, которая плотно "завязана" на российском сырье, поскольку своего не имеет - тпк что можно смело утверждать, что фактически все дизельное топливо имеет российское происхождение.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что решение власти ударит по поставщикам таких видов топлива и заставит их подумать о новых рынках, откуда они будут завозить такую продукцию.

Читайте такжеУкраина продлила действие эмбарго на российские товары"Одной из таких стран могут быть Литва либо Польша, которая также имеет нефтеперабатывающие заводы. Конечно, если цены на них будут ниже, чем на российское топливо. Что касается стоимости дизеля и сжиженного газа, то после таких решений власти, как показывает практика, в среднем цена вырастает на них 8-10% (в цепочке оптовик-розница-потребитель). В конечном счете, больнее всего это ударит по обычным потребителям – нашим автомобилистам. Ведь компании все затраты перекладывают на обычных покупателей. Это, в свою очередь, позднее подтолкнет рост цен на продукты питания, услуги – транспортная составляющая является весомым фактором формирования цен на все", - говорит он.

Следует упомянуть также, что в Украине практически все маршрутки в наших городах и селах работают на дизельном топливе. А пользуются их услугами десятки миллионов людей в год.

РОСТ ЦЕН ЗАПОЗДАЕТ ПО ВРЕМЕНИ

Украинские компании-поставщики дизеля и сжиженного газа пока не хотят комментировать это решение властей. Один из представителей компаний-импортеров, который пожелал не называть своего имени, сказал, что повышать расценки им придется. По его мнению, процесс повышения лишь немного запоздает по времени, пока закончатся запасы по еще "старым" ценам закупок.

Может ли такое решение властей по дизелю и сжиженному газу Украины создать психологическую почву для повышения цен на бензин?

Валентин Землянский считает, что нет. А вот риск того, что Россия может вообще прекратить поставки дизтоплива в Украину, либо ограничить поставки нефти на беларусские нефтеперерабатывающие заводы есть, Россиянам не выгодно терять довольно объемный украинский рынок, но в вопросах Украины действия Москвы часто являются непредсказуемыми.

Олег Громов