У Зеленского заявили, что новая Рада может не успеть собраться до 1 сентября

30 июля 2019, 13:48

Причиной отсрочки могут стать судебные процессы с Центризбиркомом.

Андрей Богдан
Андрей Богдан считает, что ЦИК не успеет сформировать в конечном варианте состав ВРУ / president.gov.ua

Верховная Рада IX созыва может не успеть собраться до 1 сентября, хотя ранее планировалось провести первое заседание новоизбранного парламента 24 августа – в День независимости Украины.

Глава офиса президента Андрей Богдан на брифинге 30 июля сообщил, что Центризбирком не успеет сформировать в конечном варианте состав новой Рады.

"Поскольку я юрист, я понимаю сроки начала работы Верховной Рады, пожалуй, она не успеет начать работу до первого сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает", - заявил Богдан.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах

30 июля Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах со всех 199 окружных избирательных комиссий.

Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в Верховную Раду в течение 15 дней после дня проведения голосования, крайний срок истекает 5 августа.

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