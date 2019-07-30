Выборы-2019: ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов

В заседании Комиссии объявлен перерыв ориентировочно до 16 часов вторника, 30 июля / УНИАН

Центральная избирательная комиссия 30 июля приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах со всех 199 окружных избирательных комиссий.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный", сообщает пресс-служба Комиссии в Facebook. Центризбирком поручил подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 127 с пометкой Уточненный до 1 августа.

В заседании Комиссии объявлен перерыв ориентировочно до 16 часов.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах.

Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в Верховную Раду в течение 15 дней после дня проведения голосования, крайний срок истекает 5 августа.