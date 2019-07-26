Мажоритарка подсчитана: определились победители во всех 199 округах - список

Мажоритарка привела в Раду 131 представителя от Слуги народа.
26 июля, в пятницу, Центральная избирательная комиссия определила победителей во всех 199 мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые прошли в воскресенье, 21 июля.
Отметим, сегодня ЦИК обработала протоколы в последних семи округах.
Таким образом, в Раду девятого созыва по мажоритарным округам попал 131 представитель партии Слуга народа, 45 самовыдвиженцев, по шесть представителей от Оппозиционной платформы - За життя и Оппозиционного блока, по два кандидата от Батькивщины и Европейской солидарности и по одному от Самопомочи, Свободы, партий Единый центр и Белая Церковь вместе.
Вот список мажоритарщиков от Слуги народа -131
1. Максим Пашковский (округ №11, Винницкая область)
2. Анатолий Драбовский (округ №12, Винницкая область)
3. Ирина Борзова (округ №14, Винницкая область)
4. Вячеслав Рублев (округ №20, Волынская область)
5. Дмитрий Кисилевский (округ №24, Днепропетровская область)
6. Максим Бужанский (округ №25, Днепропетровская область)
7. Кирилл Нестеренко (округ №26, Днепропетровская область)
8. Вячеслав Медяник (округ №27, Днепропетровская область)
9. Юрий Мысягин (округ №28, Днепропетровская область)
10. Сергей Демченко (округ №29, Днепропетровская область)
11. Анна Личман (округ №30, Днепропетровская область)
12. Владимир Захарченко (округ №31, Днепропетровская область)
13. Елена Криворучкина (округ №32, Днепропетровская область)
14. Юрий Корявченков (округ №33, Днепропетровская область)
15. Дмитрий Черный (округ №34, Днепропетровская область)
16. Денис Герман (округ №35, Днепропетровская область)
17. Роман Каптелов (округ №36, Днепропетровская область)
18. Владислав Бородин (округ №38, Днепропетровская область)
19. Сергей Северин (округ №39, Днепропетровская область)
20. Александр Трухин (округ №40, Днепропетровская область)
21. Игорь Герасименко (округ №62, Житомирская область)
22. Богдан Кицак (округ №63, Житомирская область)
23. Дмитрий Костюк (округ №65, Житомирская область)
24. Татьяна Грищенко (округ №66, Житомирская область)
25. Сергей Кузьминных (округ №67, Житомирская область)
26. Михаил Лаба (округ №70, Закарпатская область)
27. Геннадий Касай (округ №74, Запорожская область)
28. Роман Соха (округ №75, Запорожская область)
29. Евгений Шевченко (округ №76, Запорожская область)
30. Сергей Штепа (округ №77, Запорожская область)
31. Юлия Яцык (округ №79, Запорожская область)
32. Павел Мельник (округ №81, Запорожская область)
33. Марина Никитина (округ №82, Запорожская область)
34. Игорь Фрис (округ №84, Ивано-Франковская область)
35. Эдуард Прощук (округ №85, Ивано-Франковская область)
36. Александр Матусевич (округ №86, Ивано-Франковская область)
37. Зиновий Андрийович (округ №87, Ивано-Франковская область)
38. Владимир Тимофийчук (округ №89, Ивано-Франковская область)
39. Олег Дунда (округ №91, Киевская область)
40. Валерий Колюх (округ №92, Киевская область)
41. Анна Скороход (округ №93, Киевская область)
42. Александр Дубинский (округ №94, Киевская область)
43. Александр Горобец (округ №95, Киевская область)
44. Ольга Василевская-Смаглюк (округ №96, Киевская область)
45. Николай Галушко (округ №97, Киевская область)
46. Сергей Бунин (округ №98, Киевская область)
47. Александр Дануца (округ №99, Кировоградская область)
48. Игорь Мурдий (округ №100, Кировоградская область)
49. Юрий Кузбит (округ №101, Кировоградская область)
50. Олег Воронько (округ №103, Кировоградская область)
51. Алексей Кузнецов (округ №106, Луганская область)
52. Орест Саламаха (округ №121, Львовская область)
53. Юрий Камельчук (округ №124, Львовская область)
54. Александр Пасичный (округ №127, Николаевская область)
55. Александр Гайду (округ №128, Николаевская область)
56. Игорь Копытин (округ №129, Николаевская область)
57. Игорь Негулевский (округ №130, Николаевская область)
58. Артем Черноморов (округ №131, Николаевская область)
59. Максим Дырдин (округ №132, Николаевская область)
60. Артем Дмитрук (округ №133, Одесская область)
61. Олег Колев (округ №134, Одесская область)
62. Алексей Леонов (округ №135, Одесская область)
63. Александр Горенюк (округ №136, Одесская область)
64. Степан Чернявский (округ №138, Одесская область)
65. Игорь Васильковский (округ №139, Одесская область)
66. Сергей Колебошин (округ №140, Одесская область)
67. Александр Ткаченко (округ №141, Одесская область)
68. Дмитрий Налетов (округ №144, Полтавская область)
69. Андрей Боблях (округ №145, Полтавская область)
70. Анастасия Ляшенко (округ №148, Полтавская область)
71. Константин Касай (округ №149, Полтавская область)
72. Алексей Мовчан (округ №150, Полтавская область)
73. Максим Березин (округ №151, Полтавская область)
74. Александр Ковальчук (округ №152, Ровненская область)
75. Роман Иванисов (округ №153, Ровненская область)
76. Александр Аликсийчук (округ №154, Ровненская область)
77. Сергей Литвиненко (округ №156, Ровненская область)
78. Татьяна Рябуха (округ №157, Сумская область)
79. Игорь Васильев (округ №158, Сумская область)
80. Максим Гузенко (округ №161, Сумская область)
81. Николай Задорожный (округ №162, Сумская область)
82. Андрей Богданец (округ №163, Тернопольская область)
83. Игорь Василив (округ №164, Тернопольская область)
84. Владимир Гевко (округ №167, Тернопольская область)
85. Мария Мезенцева (округ №168, Харьковская область)
86. Александр Куницкий (округ №169, Харьковская область)
87. Андрей Одарченко (округ №170, Харьковская область)
88. Виктория Кинзбурская (округ №171, Харьковская область)
89. Юрий Здебский (округ №172, Харьковская область)
90. Александр Бакумов (округ №173, Харьковская область)
91. Евгений Пивоваров (округ №175, Харьковская область)
92. Дмитрий Любота (округ №177, Харьковская область)
93. Александр Литвинов (округ №178, Харьковская область)
94. Алексей Кучер (округ №179, Харьковская область)
95. Алексей Красов (округ №180, Харьковская область)
96. Дмитрий Микиша (округ №181, Харьковская область)
97. Павел Павлиш (округ №182, Херсонская область)
98. Виктория Вагнер (округ №183, Херсонская область)
99. Владимир Иванов округ №185, Херсонская область)
100. Алексей Ковалев (округ №186, Херсонская область)
101. Николай Стефанчук (округ №187, Хмельницкая область)
102. Елена Копанчук (округ №189, Хмельницкая область)
103. Алексей Жмеренецкий (округ №190, Хмельницкая область)
104. Игорь Марчук (округ №193, Хмельницкая область)
105. Любовь Шпак (округ №194, Черкасская область)
106. Олег Арсенюк (округ №195, Черкасская область)
107. Андрей Стрихарский (округ №196, Черкасская область)
108. Александр Скичко (округ №197, Черкасская область)
109. Сергей Нагорняк (округ №199, Черкасская область)
110. Елена Лис (округ №201, Черновицкая область)
111. Максим Заремский (округ №202, Черновицкая область)
112. Георгий Мазурашу (округ №203, Черновицкая область)
113. Валерий Божик (округ №204, Черновицкая область)
114. Олег Семинский (округ №205, Черниговская область)
115. Антон Поляков (округ №206, Черниговская область)
116. Максим Зуев (округ №207, Черниговская область)
117. Валерий Зуб (округ №209, Черниговская область)
118. Александр Юрченко (округ №211, Киев)
119. Максим Перебейнис (округ №212, Киев)
120. Артем Дубнов (округ №213, Киев)
121. Сергей Швец (округ №214, Киев)
122. Богдан Яременко (округ №215, Киев)
123. Леся Забуранная (округ №216, Киев)
124. Марьяна Безуглая (округ №217, Киев)
125. Дмитрий Гурин (округ №218, Киев)
126. Николай Тищенко (округ №219, Киев)
127. Анна Бондар (округ №220, Киев)
128. Анна Пуртова (округ №221, Киев)
129. Роман Грищук (округ №222, Киев)
130. Людмила Буймистер (округ №223, Киев)
131. Андрей Лопушанский (округ №125, Львовская область)
Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламент
САМОВЫДВИЖЕНЦЫ - 45
1. Петр Юрчишин (округ №13, Винницкая область)
2. Лариса Билозир (округ №15, Винницкая область)
3. Геннадий Вацак (округ 16, Винницкая область)
4. Николай Кучер (округ №17, Винницкая область)
5. Игорь Гузь (округ №19, Волынская область)
6. Степан Ивахив (округ №21, Волынская область)
7. Игорь Палица (округ №22, Волынская область)
8. Ирина Констанкевич (округ №23, Волынская область)
9. Дмитрий Шпенов (округ №37, Днепропетровская область)
10. Максим Ефимов (округ №48, Донецкая область)
11. Александр Ковалев (округ №51, Донецкая область)
12. Дмитрий Лубинец (округ №60, Донецкая область)
13. Владимир Арешонков (округ №64, Житомирская область)
14. Роберт Горват (округ №68, Закарпатская область)
15. Валерий Лунченко (округ №71, Закарпатская область)
16. Василий Петевка (округ №72, Закарпатска область)
17. Владислав Поляк (округ №73, Закарпатская область)
18. Сергей Минько (округ №80, Запорожская область)
19. Андрей Иванчук (округ 88, Ивано-Франковская область)
20. Олесь Довгий (округ №102, Кировоградская область)
21. Александр Сухов (округ №107, Луганская область)
22. Сергей Вельможный (округ 112, Луганская область)
23. Сергей Шахов (округ №114, Луганская область)
24. Ярослав Дубневич (округ №120, Львовская область)
25. Тарас Батенко (округ №123, Львовская область)
26. Андрей Кит (округ №126, Львовская область)
27. Алексей Гончаренко (округ №137, Одесская область)
28. Антон Киссе (округ №142, Одесская область)
29. Анатолий Урбанский (округ №143, Одесская область)
30. Юрий Шаповалов (округ №146, Полтавская область)
31. Олег Кулинич (округ №147, Полтавская область)
32. Виктор Мьялик (округ №155, Ровненская область)
33. Андрей Деркач (округ №159, Сумская область)
34. Игорь Молоток (округ №160, Сумская область)
35. Иван Чайковский (округ №165, Тернопольская область)
36. Николай Люшняк (округ №166, Тернопольская область)
37. Александр Фельдман (округ №174, Харьковская область)
38. Игорь Колыхаев (округ №184, Харьковская область)
39. Сергей Лабазюк (округ №188, Хмельницкая область)
40. Виктор Бондар (округ №191, Хмельницкая область)
41. Александр Герега (округ №192, Хмельницкая область)
42. Сергей Рудык (округ №198, Черкасская область)
43. Антон Яценко (округ №200, Черкасская область)
44. Валерий Давыденко (округ №208, Черниговская область)
45. Сергей Коровченко (округ №210, Черниговская область)
Читайте также"Ходит в Бриони, бла-бла-бла популизм": эксперт назвал причины фиаско Ляшко на выборах
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ - 6
1. Федор Христенко (округ №46, Донецкая область)
2. Юрий Солод (округ №47, Донецкая область)
3. Валерий Гнатенко (округ №49, Донецкая область)
4. Владимир Мороз (округ №59, Донецкая область)
5. Александр Пономарев (округ №78, Запорожская область)
6. Александр Лукашев (округ №113, Луганская область)
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК - 6
1. Муса Магомедов (округ №45, Донецкая область)
2. Руслан Требушкин (округ №50, Донецкая область)
3. Вадим Новинский (округ №57, Донецкая область)
4. Сергей Магера (округ №58, Донецкая область)
5. Виктория Гриб (округ №105, Луганская область)
6. Дмитрий Шенцев (округ №176, Харьковская область)
ГОЛОС - 3
1. Наталия Пипа (округ №115, Львовская область)
2. Ярослав Руцищин (округ №117, Львовская область)
3. Галина Васильченко (округ №118, Львовская область)
БАТЬКИВЩИНА - 2
1. Олег Мейдич (округ №18, Винницкая область)
2. Евгений Яковенко (округ №52, Донецкая область)
ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ - 2
1. Николай Княжицкий (округ №116, Львовская область)
2. Михаил Бондар (округ №119, Львовская область)
СВОБОДА -1
1. Оксана Савчук (округ №83, Ивано-Франковская область)
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР - 1
1. Виктор Балога (округ №69, Закарпатская область)
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ ВМЕСТЕ - 1
1.Николай Бабенко (округ №90, Киевская область)
Напоним, ранее ЦИК обработала 100% протоколов. Согласно данным ЦИК, уверенную победу получила партия президента Украины Владимира Зеленского во главе с Дмитрием Разумковым Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.
Второй "приз" у политической партии Оппозиционная платформа За жизнь – официально за нее проголосовали 13,05% избирателей.
На третьем месте обосновалась партия Юлии Тимошенко Батькивщина – электоральная поддержка равна 8,18%.
Партия пятого президента Украины Петра Порошенко получила четвертый результат - за Европейскую солидарность проголосовали 8,12% украинцев.
Замыкает пятерку тех политических партий, которые прошли в Раду – партия фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука – у Голос 5,82% голосов избирателей.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.