Улицы Украины будут патрулировать пешие нацгвардейцы с собаками

На патрульную службу от Нацгвардии заступят около 2 тысяч военнослужащих / Национальная гвардия Украины/Facebook

Уже с 1 августа в украинских городах появятся пешие подразделения личного состава Национальной гвардии - они будут патрулировать улицы. В перспективе запланирована работа авто патрулей и подразделений со служебными собаками.

В общем, на патрульную службу от Нацгвардии заступят около 2 тысяч военнослужащих, сообщают в МВД. Они будут нести службу пять дней в неделю по шесть часов с момента выхода на маршрут. В таких патрулях будет задействовано 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии. Каждое подразделение будет патрулировать участок радиусом в 1,5 км.

Зоны оперативного реагирования, день и время несения службы, с учетом оперативной обстановки, будут определятся руководителем органа Нацполиции по согласованию с командиром воинской части Нацгвардии. Во время выполнения определенных задач наряды Нацгвардии будут находиться в подчинении руководителя Нацполиии, на территории которого они будут нести службу.

Каждое подразделение будет патрулировать участок радиусом в 1,5 км / Фото пресс-службы МВД

Напомним, ранее в Киевской госадминистрации сообщали, что благодаря эффективной работе "Муниципальной охраны" в парках улучшилась криминогенная ситуация.