Перестрелка и погоня: под Киевом копы задержали банду грабителей (фото)

Грабителями оказались двое граждан Грузии 50-ти и 42-летнего возраста / Фото Нацполиции

В селе Крюковщина Киевской области двое граждан Грузии, угрожая пистолетом водителю, украли из автомобиля большую сумму денег. Чтобы задержать грабителей, копам пришлось применить оружие.

Ограбление произошло накануне вечером. Злоумышленники похитили из салона Toyota Land Cruiser сумку с крупной суммой денег. После этого они скрылись на авто Mercedes в неизвестном направлении.

Полицейские начали спецоперацию по поимке. На трассе Киев – Одесса, вблизи села Вита Почтовая, патруль заметил автомобиль, который подпадал под ориентировку. На требования полицейских водитель не остановился и продолжил движение, подвергая других участников дорожного движения опасности. Чтобы остановить машину, работник полиции выстрелил по колесам автомобиля злоумышленников.

Чтобы остановить машину, работник полиции выстрелил по колесам / Фото Нацполиции

Одного из нападавших задержали в лесу возле Виты Почтовой. Другого - по горячим следам задержали оперативники Киево-Святошинского отдела полиции в селе Крюковщина.

"Ими оказались двое граждан Грузии 50-ти и 42-летнего возраста, временно проживающих в Киеве. В автомобиле Mercedes полицейские обнаружили, изъяли пистолет "Форт 12Р" без маркировки и патроны. У старшего нападающего во время поверхностного осмотра изъят сканер, телефон", - добавили в полиции.

В автомобиле обнаружили пистолет "Форт 12Р" без маркировки и патроны / Фото Нацполиции

Иностранцы на данный момент находятся в СИЗО. Возбуждены уголовные производства статьям "разбой" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, 25 июля на столичной Оболони группа из шести человек напала на полицейского и забрала у него пистолет и сумку с личными вещами. Пострадавшего госпитализировали, а хулиганов задержали.