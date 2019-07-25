В Киеве хулиганы напали на копа и забрали пистолет: опубликовано видео

Пострадавшего полицейского госпитализировали / скриншот видео

На столичной Оболони группа из шести человек напала на полицейского и забрала у него пистолет и сумку с личными вещами. Хулиганов задержали.

Как сообщают в полиции, ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Маршала Малиновского происходит драка и слышны выстрелы. Сотрудник отдела криминальной полиции Оболонского управления стал свидетелем конфликта и пытался его прекратить. Коп сделал молодым людям замечания, однако правонарушители набросились на него с кулаками.

Тогда полицейский достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, но в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, в результате чего он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги.

Патрульные, прибывшие на вызов, отвезли пострадавшего коллегу в медицинское учреждение. Оружие и сумку с документами нашли неподалеку от места ЧП.

Позже правоохранители задержали шестерых человек, которые могут быть причастны к инциденту.

Открыты уголовные производства по статье о разбое и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.1 ст.187 и ст.348 УК Украины). За нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, коп был тяжело ранен. Позже стало известно, что пострадавший получил ранения головы и шеи.