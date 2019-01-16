"Удар, выстрелы в голову": появились подробности нападения на офицера полиции в Харькове

В Харькове нападавшие стреляли офицеру полиции в голову / npu.gov.ua

В среду утром, 16 января, в Харькове двое неизвестных в масках напали на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции, когда он выходил из подъезда жилого дома.

В Харькове злоумышленники напали на полицейского на ул. Краснодарской — ударили, несколько раз выстрелили в область головы и скрылись на авто, сообщили в Нацполиции.

По данным ведомства, пострадавший коп получил ранения головы и шеи, его доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медпомощи.

Начато производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Ранее первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, он тяжело ранен. По его словам, правоохранителям известно имя заказчика преступления.