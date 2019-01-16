"Границ нет": в Харькове неизвестные стреляли в полицейского, а после сбежали в Киев

Стрельба в Харькове. Архивное фото / od.npu.gov.ua

Утром 16 января в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, он тяжело ранен.

"По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание. Для уголовной полиции границ нет", – сообщил у себя в Facebook замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Нападение на копа в Харькове / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Нападавшие были в масках и предположительно на автомобиле Daewoo Lanos синего цвета, номерной знак заканчивается на 1012АА. По данным Информатора, злоумышленники вероятно направляются сейчас в Киев.

В Харькове и Харьковской области введен оперативный план "Сирена".

Ранее под Киевом обстреляли авто с мэром города. Заряды картечи попали в машину Владимира Тимченко.