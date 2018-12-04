Выстрелы из обреза: под Киевом обстреляли авто с мэром города

Авто мэра Березани Владимира Тимченко обстреляли на трассе Березань — Переяслав.

Стрельба велась из обреза охотничьего ружья, сообщает Березанский медиацентр в Facebook.

Отмечается, что в Переяслав-Хмельницком районе автомобиль Тимченко догнала машина с неизвестными, которые два раза выстрелили по его авто. Оба заряда картечи попали в машину, однако Владимиру Тимченко удалось уйти от преследователей.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия.

При этом сообщается, что Тимченко не пострадал во время обстрела, однако он находился в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним, в Полтаве экс-мэра объявили в розыск.