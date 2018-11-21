В Полтаве экс-мэра Мамая объявили в розыск из-за госпреступления

Мамай решил вернуть незаконным способом управление городом / Фото: УНИАН

СБУ и полиция 21 ноября объявили в розыск отстраненного от должности мэра Полтавы Александра Мамая, против которого возбуждено уголовное производство по подозрению в совершении государственного преступления.

Как сообщают Факты со ссылкой на пресс-службу Главного территориального управления юстиции в Полтавской области, неизвестным государственным регистратором без уведомления Минюста Мамаю было возвращено право подписи главы города.

Позже стало известно, что изменения в Единый государственный реестр внесла госрегистратор из Красноградской районной администрации Харьковской области Наталья Батиченко. По факту данного правонарушения ведется следствие, которое инициировал горсовет Полтавы.

"Кто заказчик этой аферы, мы понимаем. Но это уже не политика, а открытый криминал!" – говорит экс-мэр Полтавы Андрей Матковский.

Как стало известно, Батиченко подала заявление в полицию, что на местном вокзале у нее похитили кошелек, в котором находилась, помимо прочих личных вещей, флешка с личным электронным ключом к реестру. Однако потерпевшая не предприняла никаких шагов, чтобы заблокировать свою электронную подпись.

"Мамай сделал попытку вернуться, чтобы доворовать то, что не успел. Традиционным для себя преступным путем. Путаницей с регистрацией он пытается дестабилизировать ситуацию в городе. Но мы не допустим, чтобы регистратор в сговоре с Мамаем или другими пройдохами "снял" мэра", - секретарь горсовета, временно исполняющий обязанности мэра Александр Шамота.

Право подписи правоохранители снова вернули нынешнему градоначальнику Шамоте, а против недобросовестного регистратора возбудили уголовное производство.

Напомним, в Полтавском городском совете 14 сентября состоялась внеочередная сессия, на которой депутатский корпус путем тайного голосования прекратил полномочия мэра города Александра Мамая.

Позже новоизбранный секретарь городского совета Полтавы Александр Шамота обратился в СБУ с заявлением о государственной измене отстраненного от должности мэра города Александра Мамая.