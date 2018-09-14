"Нелегитимное решение". В Полтаве депутаты уволили мэра и сотрудников горисполкома

14 сентября 2018, 20:24

Градоначальник решение назвал решение незаконным.

Александр Мамай смещен с должности мэра Полтавы / Фото: 5.ua

В Полтавском городском совете 14 сентября состоялась внеочередная сессия, на которой депутатский корпус путем тайного голосования прекратил полномочия мэра города Александра Мамая.

Как сообщает Кременчугская газета, 29 депутатов горсовета поддержали отставку градоначальника, против было зафиксировано ноль голосов.

Отмечается, что Мамаю предъявлено ряд обвинений: нарушение законов Украины и регламента Полтавского горсовета, срыв договоренностей с Европейским банком о закупке троллейбусов для города, саботаж реализации городских программ, передача коммунальной собственности частным структурам.

На сессию горсовета Мамая не явился и назвал решение депутатов "нелегитимным".

Также было принято решение об увольнении заместителей мэра города и роспуске горисполкома Полтавы.

Как известно, в 2015 году Мамай был повторно избран мэром Полтавы. Работает на посту градоначальника он с 31 октября 2010 года.

Напомним, депутаты Черновицкого городского совета 26 июля проголосовали за отставку городского главы Алексея Каспрука. Он заявил, что его сместили с должности экс-регионалы.

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