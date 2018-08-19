В Черновцах депутат залез в кабинет мера через окно: опубликовано видео

Депутат залез в кабинет мэра с автовышки / Фото: скриншот из видео

В Черновцах депутат городского совета с помощью автовышки через окно проник в кабинет мэра города по причине особенностей замка на входной двери в помещение.

Видео на своей странице в Facebook разместил смещенный с должности градоначальника, бывший хозяин данного кабинета Алексей Каспрук.

Позже секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который после отставки Каспрука исполняет обязанности мэра города, пояснил мотив действий одного из депутатов горсовета, которые не входят в его должностные обязанности.

"В субботу в этом кабинете я проводил рабочее совещание по дорогам. После окончания совещания последний, кто выходил из кабинета, закрыл дверь. Двери здесь закрываются на магнитный замок, который Алексей Павлович установил еще два года назад. Без пульта открыть его невозможно. Нажимаем кнопку – и только после этого дверь можно открыть. Соответственно, этот брелок остался здесь на рабочем столе. Окно было отворено, и решение было – или высверливают замок, или вызывать вышку", - пояснил Продан.

Напомним, депутаты Черновицкого городского совета 26 июля проголосовали за отставку городского главы Алексея Каспрука. Он заявил, что его сместили с должности экс-регионалы.