В Черновцах проходит акция в поддержку уволенного мэра

Участники митинга в поддержку смещенного с поста городского головы Черновцов Алексея Каспрука обратились к президенту Петру Порошенко и председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием назначить внеочередные выборы Черновицкого горсовета и Черновицкого городского председателя.

Такое обращение было объявлено вчера на митинге "Защити свое избирательное право" на Центральной площади. В тексте обращения к Парубию и Порошенко граждане Черновцов заявили о "изнасиловании местного самоуправления", которое в городе произошло второй раз за историю Украинского независимого государства, сообщает molbuk.ua.

"29 депутатов Черновицкого городского совета вопреки воле общества, без общественных слушаний и обсуждений досрочно прекратили полномочия городского головы Алексея Каспрука. Кроме оценочных суждений инициаторов этого действа, никаких оснований, предусмотренных ст.79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" для досрочного прекращения полномочий городского головы, общине приведено не было. На время досрочного прекращения полномочий городской голова Алексей Каспрук к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности не привлекался, решений о выражении ему недоверия городской совет не принимал, не заслушивала отчетов", - говорится в обращении.

Участники митинга считают, что такими действиями городская рада нарушила конституционные права граждан, пренебрегла волеизъявлением черновчан, которые в 2015 году избрали городского голову для представления и защиты интересов общества.

"Наибольшее возмущение демократической общественности города вызывает то, что эти позорные события являются повторением сценария смещения с должности законно избранного городского головы , которые уже имели место в Черновцах в 2011 году во времена преступного режима Януковича при поддержке олигархического клана Дмитрия Фирташа. Тогда община Черновцов почти четыре года боролась за свое право избрать городского голову и получила его только в результате Революции Достоинства", - говорится в обращении.

"Сегодня те же лица во главе с секретарем Черновицкого городского совета городского совета Василием Проданом, что в сговоре с регионалами уничтожали Черновцы в 2011 году, совершают реванш, сея в черновчанах разочарование в демократических изменениях, возможности преодолеть коррупцию, строить европейский город, правовое государство", - сообщают участники митинга.

"Черновчане три года являемся свидетелями, как эти "предатели" с депутатскими мандатами блокируют работу городского совета, его исполнительных органов, тормозят привлечение международных инвестиций для развития города, объединение с Черновцами соседних территориальных общин, строительство социальных и культурных объектов, ремонт дорог, жилищного фонда, приобретение коммунального общественного транспорта, сознательно уничтожают коммунальные предприятия, растаскивают коммунальную землю и имущество.

Десятки решений Черновицкого городского совета оспорены в суде и отменены. Часть депутатов городского совета исключена из партий, которые их выдвигали, однако мандаты они не сложили. Такими действиями Черновицкий городской совет сознательно уничтожает имидж города, опускает его в рейтингах, создает общественно-политическую и социальную напряженность, что особенно опасно для государственных интересов в пограничном регионе с многонациональным и поле конфессиональным населением", - сообщается в тексте обращения к руководителям государства.

Участники митинга заявили, что Верховная Рада больше года оставляет без рассмотрения обращение Черновицкого городского председателя и председателя Черновицкой областной государственной администрации о назначении внеочередных выборов Черновицкого городского совета. Также они отмечают, что без реагирования остаются многочисленные петиции черновчан о необходимости проведения досрочных выборов городского совета. "Господин Президент, господин Председатель Верховной Рады Украины, требуем встать на защиту конституционных прав черновчан, интересов громады города, остановить реванш в Черновцах олигарха Фирташа и срочно назначить внеочередные выборы Черновицкого городского совета и Черновицкого городского председателя", - говорится в требованиях участников акции "Защити свое избирательное право".

Вместе с тем, участники акции заявили, что в случае, если требование общины Черновцов не будет услышано руководством государства, черновчане оставляют за собой право обращаться к международным институтам, которые занимаются защитой и развитием демократии в мире, поддерживают местное самоуправление и местные инициативы.

Ранее сообщалось, что в Черновцах участники митинга в поддержку мэра Каспрука призвали лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко распустить фракцию в горсовете и выгнать депутатов, которые голосовали за отставку мэра из партии. 26 июля Черновицкий горсовет 29-ю голосами депутатов отправила мэра Алексея Каспрука в досрочную отставку.