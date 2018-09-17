В Полтавском горсовете отстраненного мэра обвинили в сдаче серверов России

Шамота обвинил своего предшественника в госизмене / Фото: Facebook/Александр Шамота

Новоизбранный секретарь городского совета Полтавы Александр Шамота обратился в СБУ с заявлением о государственной измене отстраненного от должности мэра города Александра Мамая.

"У меня есть факты, что часть серверов, где сохраняется информация о деятельности Полтавского горсовета находятся в России. Это уже не просто вата, это государственная измена", – написал Шамота в Facebook.

По информации секретаря, данные о работе горсовета сохранены на российских серверах и сделано это по инициативе Мамая.

/ Фото: скрин Facebook/Александр Шамота

Издание "Зміст" сообщает, что экс-мэр города заявил о непричастности к работе серверов горсовета.

"Откуда я могу знать? Впервые об этом слышу!" – сказал Мамай.

Напомним, в Полтавском городском совете 14 сентября состоялась внеочередная сессия, на которой депутатский корпус путем тайного голосования прекратил полномочия мэра города Александра Мамая.