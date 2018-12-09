На Львовщине резервист нечаянно подстрелил из автомата военного

Обстоятельства стрельбы устанавливаются / Вчасно

В "Международном центре миротворчества и безопасности" на территории Яворивского полигона на Львовщине произошел инцидент - резервист из автомата ранил военнослужащего.

Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 8 декабря, около 16 часов во время учебных стрельб солдат-резервист 1983 года рождения произвел выстрел из автомата Калашникова, в результате чего нанес огнестрельное пулевое ранение в нижнюю конечность военнослужащему 1997 года рождения.

"Потерпевший госпитализирован в военно-медицинский клинический центр Западного региона в городе Львов. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в департаменте.

Ранее, 20 ноября, около 14.00 на Ровенском военном полигоне взорвался неизвестный боеприпас, в результате чего ранение получил 19-летний боец ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ровенщине на учениях летом нынешнего года произошел взрыв в миномете системы "Молот". В результате инцидента пострадали сразу несколько военнослужащих ВСУ.