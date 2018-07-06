На Ровенщине прогремел взрыв на военных учениях, много погибших и раненных

Трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Трагедия случилась на Ровенском полигоне сегодня, 6 июля, в шесть утра.

Данную информацию ТСН уже подтвердили в Минобороны. При этом причины инцидента пока не называются.

Все военные, которые находились рядом с оружием, – или погибли, или госпитализированы.

Ранее в Харькове взорвалось авто с людьми, названо имя возможной цели. В машине находились на тот момент три человека.

Напомним, поздно вечером 24 июня в центре Одессы прогремел взрыв, пострадал мужчина. Позже СМИ узнали, что телесные повреждения получил директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.