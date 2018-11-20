На полигоне ВСУ в Ровенской области произошел новый взрыв: есть пострадавший

Ровенский полигон / "РБК-Украина"

Во вторник, 20 ноября, около 14.00 на Ровенском военном полигоне взорвался неизвестный боеприпас, в результате чего ранение получил 19-летний боец ВСУ.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по Ровенской области. Согласно обнародованным ведомством данным, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть свое транспортное средство. Внезапно около одной из машин взорвался некий предмет.

Боец получил ранение предплечья и был немедленно доставлен в военное медучреждение. На месте инциденте трудятся следователи и взрывотехники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ровенщине на учениях летом нынешнего года произошел взрыв в миномете системы "Молот". В результате инцидента пострадали сразу несколько военнослужащих ВСУ.