Сын предательницы Королевой потолстел и стал больше в два раза: как он выглядит

Кратко:
- Как выглядит сын певицы после свадьбы
- Где он находится со своей женой
Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, разжирел после женитьбы.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Архип Глушко отдыхает со своей женой-стриптизершей в Японии. На фото видно, что сын Королевой буквально превратился в круглый шарик.
23-летний молодой мужчина больше похож на 40-летнего дядю. В комментариях к видео, россияне стали писать о том, что Глушко пора худеть, ведь так можно и проблемы с здоровьем заработать.
Напомним, недавно Наташа Королева рассказывала, что ее муж – российский стриптизер-путинист Сергей Глушко сменил профессию и теперь стал художником. Также он ездит на гастроли, как актер, а певица часто остается дома в одиночестве.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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