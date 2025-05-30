Сын предательницы Королевой потолстел и стал больше в два раза: как он выглядит

Сын Наташи Королевой Архип Глушко стал просто колобком после свадьбы с Мелиссой-стриптизершей.

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Архип Глушко и Мелисса Фокс отдохнули вместе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Кратко:

Как выглядит сын певицы после свадьбы

Где он находится со своей женой

Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, разжирел после женитьбы.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Архип Глушко отдыхает со своей женой-стриптизершей в Японии. На фото видно, что сын Королевой буквально превратился в круглый шарик.

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Архип Глушко разжирел после свадьбы / Фото 7Дней

23-летний молодой мужчина больше похож на 40-летнего дядю. В комментариях к видео, россияне стали писать о том, что Глушко пора худеть, ведь так можно и проблемы с здоровьем заработать.

Наташа Королева свозила сына и невестку на отдых / фото: instagram.com, Наташа Королева

Напомним, недавно Наташа Королева рассказывала, что ее муж – российский стриптизер-путинист Сергей Глушко сменил профессию и теперь стал художником. Также он ездит на гастроли, как актер, а певица часто остается дома в одиночестве.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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