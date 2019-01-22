Нападение на офицера полиции в Харькове: появились хорошие новости о состоянии копа

Алексей Логвиненко уже дышит самостоятельно / УНИАН

Офицер Департамента уголовного розыска Национальной полиции Алексей Логвиненко, на которого в Харькове напали неизвестные, уже дышит самостоятельно.

Пострадавший полицейский несколько дней назад пришел в сознание, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, пишет ТСН.

По его словам, Логвиненко отключили от аппарата искусственного дыхания, но он по-прежнему в реанимации.

Также издание узнало, что правоохранители имеют несколько версий нападения на копа, по одной из них, преступление может быть связано с людьми, причастными к убийству активиста и ветерана АТО на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Ранее первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что 16 января в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, он тяжело ранен. По его словам, правоохранителям известно имя заказчика преступления. Позже стало известно, что коп получил ранения головы и шеи.