"Изнасилование и грабеж": в Харькове в аптеке совершено дерзкое преступление

В Харькове в аптеке изнасиловали и ограбили девушку-провизора / baku.ws

В пятницу, 25 января, в Немышлянском районе Харькова в одной из аптек злоумышленник изнасиловал девушку-провизора и ограбил, подозреваемый уже задержан.

Правоохранители установили личность подозреваемого в изнасиловании и грабеже на протяжении двух часов, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

По данным полиции, вечером мужчина зашел в аптеку, увидел, что посетителей нет, затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и забрал ее мобильный.

"...Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавшем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления", — добавили в ведомстве.

Копы задержали подозреваемого недалеко от его места жительства. Начато производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

В Харькове в аптеке изнасиловали и ограбили девушку-провизора / hk.npu.gov.ua

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