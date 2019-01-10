"Задушил жену и дочь, покончил с собой": на Одесчине нашли мертвой семью

В Беляевке нашли мертвой семью / Скриншот видео с youtube.com

В городе Беляевка Одесской области в одном из домов в квартире нашли мертвыми супругов и их дочь.

Погибли 37-летний мужчина, 43-летняя женщина и 10-летняя девочка, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Одесчине.

Правоохранители предварительно установили, что мужчина задушил свою жену и дочь, а потом покончил с собой.

"В своей квартире были обнаружены тела хозяина, его жены и 10-летней дочери", — отметили в полиции.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в селе Камышевка Измаильского района Одесской области злоумышленник убил троих мужчин и женщину — зарубил одного из мужчин топором, а остальных жертв зарезал ножом.