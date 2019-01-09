"Одного — зарубил, троих — зарезал": СМИ узнали подробности убийства четырех человек на Одесчине

На Одесчине злоумышленник зарубил одного мужчину, а троих жертв зарезал ножом, узнали журналисты / IBTimes UK

В селе Камышевка Измаильского района Одесской области злоумышленник убил троих мужчин и женщину — зарубил одного из мужчин топором, а остальных жертв зарезал ножом.

Люди пытались бороться с нападавшим, хотели укрыться от него в подвале, но тот не пожалел никого, сообщает ТСН.

По сведениям издания, подозреваемого в совершении преступления правоохранители задержали через несколько часов после обнаружения трупов, он находился у родственников в Измаиле.

"Задержанный рассказал, что пришел к соседу за женой, которая выпивала там вместе с тремя мужчинами. Когда начал выяснять отношения, хозяин пригрозил ему топором, поэтому он побежал домой за ножом", — отмечается в материале.

Тела жертв обнаружил Дмитрий Мунтян, который хотел навестить своего дядю. "Зашли, думали, что все спят, но они были мертвы. Я нашел одного в погребе и понял, что все, потому что были конфликты там, и дядя не отвечал на телефон. Два дня не отвечал", — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что в одном из сел Измаильского района Одесской области в частном доме нашли тела нескольких человек с признаками насильственной. Позже правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении массового убийства.