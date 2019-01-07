Полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве на Одесчине

Задержанный / Facebook Дмитрия Головина

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении массового убийства в одном из сел Измаильского района Одесчины.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook руководитель Главка Нацполиции по региону Дмитрия Головина. По его данным, оперативники задержали подозреваемого в убийстве четырех жителей Измаильского района. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что на Одесчине в частном доме в одном из сел Измаильского района нашли трупы нескольких человек с признаками насильственной