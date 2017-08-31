Убийство на камеру. На Одесчине парень зарезал бывшего одноклассника

В среду, 30 августа, рано утром в села Орловка Одесской области парень зарезал бывшего одноклассника при свидетелях и прямо перед камерой наблюдения.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные правоохранителей.

Издание уточнило, что преступление совершено в 5:30 утра на крыльце дома культуры.

Нападавший попал ножом в шею, живот и между ребер пострадавшему — 24-летнему парню. Раненый пытался сесть в свое авто, однако свидетели под руки повели его к другой машине и уехали.

В больнице, к которой только 20 километров, они появились через полтора часа — уже с мертвым телом. Медики сетуют, что, если бы человека привезли сразу, его можно было бы спасти.

Причину промедления пока выяснить не удалось, потому что злоумышленник находится в бегах, а очевидцы преступления ни с журналистами, ни с жителями села не общаются. В полиции говорят, что их уже допросили.

"Что стало мотивом, ни один из свидетелей объяснить не может. Вероятнее всего, это просто злоупотребление спиртным", — предполагает коп Вячеслав Дерменжи. "Свои ребята, односельчане, кто-то принес выпивку, сидели, отдыхали, ничего, никаких подозрений не было. И вот вдруг это случилось", — сказал товарищ погибшего.

Напомним, 17 августа стало известно, что в Одессе на территории следственного изолятора арестованный убил и расчленил сотрудницу учреждения, его задержали, орудие убийства было найдено.

Видео: ТСН