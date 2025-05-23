Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

Кратко:
- Какой фейк распространили россияне
- Про кого идет речь
Герой телевизионного шоу о проблемах в воспитании детей "Кохана, ми вбиваємо дітей" Исаак Величко, стал новой жертвой российских фейков.
По сообщениям пропагандистских ресурсов, 19-летний Исаак якобы погиб на Константиновском направлении, вступив в ВСУ, пишет Blik.
Позже появилась другая информация: 22 мая около 21:50 несколько источников сообщили, что сестра Исаака опровергла фейк. В то же время, ее официальное заявление до сих пор не обнародовано.
Величко прославился еще в 2010-х, когда эмоционально сказал в кадре:
"Она себе шоколадку купила? А я, может, тоже хочу шоколадку! Этот момент стал одним из известнейших мемов в украинском интернете.
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