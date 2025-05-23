Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

Россияне снова запустили очередной фейк по поводу Украины.

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Исаака Величко похоронили РОсСМИ / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Какой фейк распространили россияне

Про кого идет речь

Герой телевизионного шоу о проблемах в воспитании детей "Кохана, ми вбиваємо дітей" Исаак Величко, стал новой жертвой российских фейков.

По сообщениям пропагандистских ресурсов, 19-летний Исаак якобы погиб на Константиновском направлении, вступив в ВСУ, пишет Blik.

Россияне запустили фейк / Скриншот YouTube

Позже появилась другая информация: 22 мая около 21:50 несколько источников сообщили, что сестра Исаака опровергла фейк. В то же время, ее официальное заявление до сих пор не обнародовано.

Величко прославился еще в 2010-х, когда эмоционально сказал в кадре:

"Она себе шоколадку купила? А я, может, тоже хочу шоколадку! Этот момент стал одним из известнейших мемов в украинском интернете.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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