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Цены на iPhone могут рекордно вырасти: в чем причина

Марина Фурман
23 мая 2025, 16:29
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Трамп хочет, чтобы Apple производила свои мобильные телефоны в США.
Трамп, айфон
Трамп пригрозил Apple пошлиной в 25% / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Вкратце:

  • Трамп угрожает ввести пошлины против Apple
  • Тариф могут ввести в размере 25%

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что компания Apple должна производить свою технику в Штатах, иначе на ее продукцию могут наложить пошлины в минимум 25%. Об этом написал президента США в социальной сети Truth Social, цитирует CNN.

Трамп заявил, что на эту тему давно говорил с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком.

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"Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены и собраны в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще", - заявил президент.

Он сказал, что введет пошлины против Apple, если компания не перенесет производственные мощности в США.

"Apple должна будет уплатить США пошлину в размере не менее 25%. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - подытожил Трамп.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня технику Apple производят и собирают только в Китае, Индии и Вьетнаме, а в США у компании расположен главный офис и исследовательские центры. При этом большинство заводов, занимающихся сборкой iPhone, расположены в Китае.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Пошлины Трампа - что известно

Как сообщал Главред, 2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин, назвав эту дату "Днем освобождения". По его словам, указ представляет собой декларацию экономической независимости.

При этом Трамп решил не вводить новые пошлины против России, потому что сейчас продолжаются со страной переговоры по завершению войны в Украине.

Политолог, директор Аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев рассказывал, что пошлины Трампа могут оказать негативное влияние на мировую экономику. Он вспомнил, что после введения тарифов президентом США биржевые индексы резко упали, а экономика потеряла 6 трлн долларов, 500 самых богатых людей обеднели на 200 млрд долларов, в том числе Маск и даже Трамп.

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Что делает Apple?

Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

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