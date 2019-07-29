Погода на месяц: синоптик раскрыл, чем в Украине удивит август 2019

Погода в августе 2019 может удивить температурой воздуха, сообщили в Укргидрометцентре / molbuk.ua

Погода в Украине в августе 2019 года может удивить температурой воздуха — она будет немного выше средних многолетних значений.

В нашей стране средняя температура не превысит +24 градуса, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в августе в нашей стране больше всего осадков выпадет в Карпатах — 104-122 мм, однако такое количество находится в рамках средних значений, зафиксированных на протяжении многих лет.

"Средняя месячная температура прогнозируется 19-24 градуса, в горных районах — 16-18 градусов, что на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений…", — отметили в Гидрометцентре.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в предпоследний день июля 2019 — 30 числа — в ряде областей снизится температура воздуха. Ранее в Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на месяц — погода на июль 2019 не прогнозировалась очень необычной.