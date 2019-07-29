Погода обещает украинцам приятные сюрпризы – синоптик

Погода обещает украинцам сюрпризы / 1zoom.ru

Погода в Украине постепенно меняет вектор с удушающей жары на приятную теплынь, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Так, прогноз погоды в Украине на 30 июня обещает похолодание северным и западным областям, а также Харьковщине: здесь температура воздуха снизится до +25-28 градусов.

На юге и в центре страны, а также в Донецкой и Луганской областях жара во вторник еще задержится: днем тут прогнозируется до +29-33 градусов. Однако и в этих регионах (за исключением юга) ожидается понижение температуры с 31 июля.

Читайте такжеКлиматический апокалипсис: эксперты нашли доказательства, что Нибиру жарит ЗемлюКратковременные дожди с грозами в течение дня вероятны на западе, в центре и на севере. А к вечеру грозовые дожди доберутся и до юга и востока страны.

Погода в Киеве 30 июня также будет менее жаркой, чем накануне – до +26 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами локально.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 29 июля

Когда в Украину придет похолодание

Похолодание прогноз погоды Украине обещает уже с 1 августа, причем всем территориям. А на севере и северо-востоке столбики термометров опустятся даже ниже +20 градусов.

Синоптик обещает, что погода в Киеве также станет прохладнее – уже в ближайшие дни. В частности, погода в Киеве на выходных, 3-4 августа, будут достаточно свежей.

Напомним, в Укргидрометцентре была спрогнозирована погода на месяц, синоптики сообщили, что в июле-2019 будет температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.