Нафтогаз обязали на сотни гривен снизить цену на газ для населения

Кабмин обязал Нафтогаз снизить цену на газ для населения на сотни гривен / УНИАН

Кабмин поручил Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины в августе немного снизить цену на "голубое топливо" для украинцев.

В августе Нафтогаз обязан снизить цену на газ для населения на 265 грн за тысячу кубометров - до 4 тысяч 640 грн, говорится на сайте правительства.

По данным Кабмина, в цену 4 тысяч 640 грн не входит налог на добавленную стоимость, а также тарифы на транспортировку и поставку "голубого топлива".

"НАК Нафтогаз Украины, согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров", - отметили в Кабмине.

Напомним, в июле в Украине цена на газ для населения составляла 4 тысячи 905 грн за тысячу кубометров. Ранее сообщалось, что в нашей стране с 1 августа немного возрастут тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий.