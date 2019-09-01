"Тарифы вырастут": эксперт предупредил о новом скачке цен

1 сентября 2019, 06:07

Цена на газ зимой вырастет однозначно, считает Александр Охрименко.

Газовая конфорка
Украинцев ждет новое повышение тарифов на газ

Уже зимой украинцев ждет очередной рост цен на газ, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Цена на газ зимой вырастет однозначно, это – аксиома. Поэтому тарифы на газ для населения надо поднимать", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

При этом он критически оценил инициативу НАК Нафтогаз Украины с предложением бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

"Предложение Нафтогаза является абсурдом. Непонятно с кем облгазы должны заключать контракты. Физически это сделать нельзя. Мы что, в ведрах будем хранить газ? Идея хорошая, но сегодня ее Нафтогаз реализовывать не будет", - добавил Охрименко.

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Напомним, ранее директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич во время чата в Главреде объяснил, что и как команде Зеленского делать с тарифами.

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