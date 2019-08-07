"Повышать просто некуда": эксперт пояснил, что и как Зеленскому делать с тарифами

Эксперт пояснил, что делать Зеленскому с тарифами для водоканалов / КиевВласть

В Украине сложилась критическая ситуация с водоснабжением, заявил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

По его мнению, правительству пора бы вмешаться.

"Водоканалы собирают с потребителей деньги постфактум, а платить должны по предоплате на новом рынке. И у них получается кассовый разрыв, причем серьезный. И, наверное, правительство должно было бы попытаться эту проблему решить. Я не готов отстаивать интересы водоканалов, но поверьте – ситуация более, чем серьезная", – рассказал Марунич в комментарии Главреду.

Он предложил свой вариант решения проблемы.

Читайте такжеГонки цен: что меняется в Украине в августе 2019 – от топлива до газа"Есть один вариант решения – попытаться продавать электроэнергию этим водоканалам на базе аукционов, которые проводят Энерогоатом и Укргидроэнерго: они реализуют электричество для населения по сниженным ценам. Я понимаю, что это решение временное, но дало бы какую-то возможность выйти из критической ситуации. Ведь дальше водоканалам повышать тарифы просто некуда", – отметил Марунич.

Всему виной заработавший с 1 июля рынок электроэнергии, пояснил эксперт.

"После этого Кабмин ввел на рынке ограничения для промышленных потребителей, к которым относятся и водоканалы. И это позволило тарифу вырасти, но не слишком существенно. Но я думаю, что нынешнему правительству, что будущему – несомненно, было бы полезно вмешаться в ситуацию, и каким-то образом минимизировать влияние текущего положения дел на расчеты. Далее проблемы будут только нарастать, и последствия еще хуже, чем мы имеем сейчас. И повышение тарифов для потребителя – это тоже не популярная мера", – резюмировал Марунич.

Напомним, в Украине с 20 августа в некоторых областных центрах, в частности, в Ужгороде, Житомире, Сумах и в других городах, водоканалы могут заявить о переходе на почасовую подачу воды потребителям.