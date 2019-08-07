Ситуация критическая: почему украинцам грозит отключение воды

В Украине сложилась критическая ситуация с централизованным водоснабжением. И если государство срочно не вмешается, то с 20 августа водоканалы начнут отключать от света за долги, в результате чего вода в кранах может появляться всего на несколько часов. Главред віяснил, насколько все серьезно, и что грозит Киеву.

Ловушка для водоканалов

Причиной надвигающейся опасности стала новая модель рынка электроэнергии, которая заработала 1 июля - предприятий электрика подорожала на 25%. При этом, водоканалы должны платить на нее наперед. А с потребителя они не имеют права требовать предоплату.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, регулирует деятельность 100 водоканалов страны. Но увеличив тариф на электроэнергию, регулятор не поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение. Поэтому только за июль водоканалы понесли убытки в размере около 200 млн. грн. Основная причина подорожания - установление нового тарифа на передачу электроэнергии, который был увеличен с 6 до 37 копеек за кВт, то есть почти на 600%", - объяснили в Ассоциации "Укрводоканалэкология".

Читайте такжеЭксперт предупредила, каким городам Украины грозит почасовая подача водыТам объясняют, чтобы водоканалы продолжали работать, городские власти дотируют их из местных бюджетов. А по новым правилам, электрику они обязаны покупать по предоплате.

"В июле водоканалы еще смогли собрать средства для авансовых платежей, но денег на предоплату в августе у них уже нет. Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Если же ситуация не будет решена путем законодательного корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Прекращение водоснабжения и водоотведения будет иметь непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины", - предупредила вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий.

В действиях НКРЕКП, считают в Ассоциации, есть все признаки уголовного преступления - умышленное доведение до банкротства большой группы коммунальных предприятий.

В комментарии Главреду Бабий уточнила, что пока точно не могут сказать, в каких городах ситуация наиболее критическая.

"Но угроза есть для всех населенных пунктов, без исключения. И любой водоканал, у которого на 15 августа не будет денег на покупку электроэнергии, может быть отключен. Возникнет выбор – покупать электрику на ту сумму, которая есть, либо предприятие будет обесточено. Я не могу комментировать, умышленно так случилось с водоканалами, или это стало случайностью. На это у нас есть органы следствия и прокуратуры, куда мы уже обратились. Но еще три месяца назад мы предупредили Кабмин, Верховную Раду о том, что такая ситуация возникнет. Но, к сожалению, никто не отреагировал", - говорит Ольга Бабий.

В Ассоциации водоканалов Украины видят два пути выхода из ситуации - поднять тарифы для населения на 20% (речь идет о водоснабжении, водоотводе и теплоснабжении). Либо разрешить водоканалам и теплоснабжающим предприятиям покупать электроэнергию по цене 1,68 грн.

"Кто в этом виноват, и почему нас не сделали гарантированным покупателем электричества по 1,68 грн., должны выяснить компетентные органы. Но мы видим, что есть факт нанесения убытков, а нашу хозяйственную деятельность регулирует НКРЕКП. Мы же предупредили - если ничего не изменится, то переход на почасовую подачу воды – это не наша вина, а вина нашего регулятора", - уточнила Бабий.

Читайте также"В Крым воду дали": на видео показали полуостров во власти свирепой стихииПо ее словам, в ситуацию стоит вмешаться Совету национальной безопасности и обороны.

"Вопрос стабильного централизованного водоснабжения – это вопрос национальной безопасности. СНБО не может вводить чрезвычайное положение, потому должны быть определенные обстоятельства. Но может собраться и дать поручение определенным органам, как действовать. Один из путей решения проблемы – это экстренное постановление Кабмина, который сделает водоканалы потребителем электроэнергии по гарантированной цене (1,68 грн.) у гарантированного покупателя, и мы можем на эту процедуру быстро перейти. И второй очень важный вопрос – это гарантийные обязательства по тем долгам, которые уже выросли. Потому что сейчас ситуация выглядит так: электрику нам не будут поставлять, потому что у нас уже есть долги. И по поручению СНБО Кабмин может принять решение в пользу водоканалов, независимо от того – в отпуске глава правительства или нет. И принимая управленческие решение, решить этот вопрос можно за неделю", - объяснила нам Ольга Бабий.

Уже отключают

В Киевводоканале нас успокоили – пока столица без воды не останется. Но подтверждают: ситуация сложилась критическая.

"Для Киева ситуация – контролируемая, мы не готовимся к почасовой подаче воды. Но если не будут пересмотрены тарифы на электроэнергию, то далее сложится критическая ситуация. И что будет потом – не известно", - сказала нам начальник информационного управления Киевводоканала Яковлева Виктория.

Но в Украине уже практикуют отключение водоканалов от электричества за долги. 24 июня в Полтаве вырубили свет на трех насосных станциях и 4-ом водозаборе. Жители города вспоминают, что все произошло "без объявления войны". В итоге, водоснабжение было отключено в микрорайонах Сады-1, Сады-2, Огневка, Алмазный, Половки.

"Я живу на Раисы Кириченко (Розы Люксембург). Пришел с работы потный, что кабан, за полотенце и - в душ. А там нет воды", - жаловались люди на местных форумах.

Возмутила ситуация и местных политиков, которые призвали пикетировать предприятие Полтаваоблэнерго.

"Пол города без воды в жару! Что это, шантаж, терроризм - это просто попытка взять город в заложники?", - писал тогда в Facebook секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота.

Читайте такжеЭксперт рассказал о чрезвычайно остром дефиците воды в КрымуНо спустя 7 часов электрику на предприятия водоканала вернули.

В конце мая из-за долгов без воды в Донецкой области остались 16 населенных пунктов Константиновского района, Торецкое горсовета и часть города Бахмут. Там долг компании "Вода Донбасса" перед поставщиками составил более 1 млрд. грн. Местные власти осуществляли почасовую подачу воды, писали письма правительству и президенту.

Ситуация критическая

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич объясняет, что действительно в стране сложилась критическая ситуация. И правительству стоит вмешаться.

"Водоканалы собирают с потребителей деньги постфактум, а платить должны по предоплате на новом рынке. И у них получается кассовый разрыв, причем серьезный. И, наверное, правительство должно было бы попытаться эту проблему решить. Я не готов отстаивать интересы водоканалов, но поверьте – ситуация более, чем серьезная. Есть один вариант решения – попытаться продавать электроэнергию этим водоканалам на базе аукционов, которые проводят Энерогоатом и Укргидроэнерго, они реализуют электричество для населения по сниженным ценам. Я понимаю, что это решение временное, но дало бы какую-то возможность выйти из критической ситуации. Ведь дальше водоканалам повышать тарифы просто некуда", - объясняет эксперт.

И уточняет НКРЕКП – ни при чем. Причина в рынке электроэнергии, заработавшем с 1 июля.

"После этого Кабмин ввел на рынке ограничения для промышленных потребителей, к которым относятся и водоканалы. И это позволило тарифу вырасти, но не слишком существенно. Но я думаю, что нынешнему правительству, что будущему - несомненно было бы полезно вмешаться в ситуацию, и каким-то образом минимизировать влияние текущего положения дел на расчеты. Далее проблемы будут только нарастать, и последствия еще хуже, чем мы имеем сейчас. И повышение тарифов для потребителя – это тоже не популярная мера", - сказал Главреду Марунич.

При чем тут электричество

По данным Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в структуре цены на пользование холодной водой до 28,7% занимает стоимость электроэнергии, потребляемой оборудованием, которое обеспечивает подачу воды в дома (электронасосами).