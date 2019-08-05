Эксперт предупредила, каким городам Украины грозит почасовая подача воды

В Ужгороде, Житомире и Сумах воду потребителям могут начать подавать по часам, предупредила Ольга Бабий / УНИАН

В Украине с 20 августа в некоторых областных центрах, в частности, в Ужгороде, Житомире, Сумах и в других городах, водоканалы могут заявить о переходе на почасовую подачу воды потребителям.

Введение почасовой подачи воды возможно из-за того, что водоканалам не хватит средств на оплату электроэнергии, рассказала вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Укрводоканалэкология Ольга Бабий на пресс-конференции, пишет УНИАН.

По ее словам, после запуска рынка электроэнергии в июле сложилась беспрецедентная ситуация - для коммунальных потребителей стоимости электроэнергии повысили на 25%, а тариф на воду регулятор не пересмотрел.

"Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна - не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину", - заявила Бабий.

Ранее СМИ узнали, что в Луганской области сложилась критическая ситуация - три водоканала региона остались без энергоснабжения из-за большой задолженности перед энергетиками.