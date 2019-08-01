Безводный коллапс на Луганщине: три города остались без водоснабжения

В Лисичанске без водоснабжения остались 13 тысяч абонентов

В Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции Лисичанскводоканал.

В результате без водоснабжения остались около 13 тысяч абонентов, сообщили в Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в результате задолженности за электроснабжение отключено насосную станцию Лисичанскводоканал в г.Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.

"1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - отметили в ведомстве.

Читайте такжеЭксперт рассказал о чрезвычайно остром дефиците воды в КрымуКак пишет издание vchaspik.ua, ООО Луганское энергетическое объединение обесточило сразу три водоканала в городах: Лисичанск, Рубежное и Кременная.

"Ситуация критическая! Три водоканала Луганщины обесточены от энергоснабжения из-за большой задолженности перед энергетиками! Жители трех городов находятся без воды", - цитирует издание пресс-службу компании.

"Стоит отметить, что своих абонентов водоканалы не предупредили об отключении и жители были не готовы к очередному безводному коллапсу", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее в Украине рассказали о возможности возобновления поставки воды в Крым.