Безводный коллапс на Луганщине: три города остались без водоснабжения

Обесточены водоканалы в Лисичанске, Рубежном и Кременной.
В Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции Лисичанскводоканал.
В результате без водоснабжения остались около 13 тысяч абонентов, сообщили в Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"31 июля в результате задолженности за электроснабжение отключено насосную станцию Лисичанскводоканал в г.Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении ГСЧС.
Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.
"1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - отметили в ведомстве.
Читайте такжеЭксперт рассказал о чрезвычайно остром дефиците воды в КрымуКак пишет издание vchaspik.ua, ООО Луганское энергетическое объединение обесточило сразу три водоканала в городах: Лисичанск, Рубежное и Кременная.
"Ситуация критическая! Три водоканала Луганщины обесточены от энергоснабжения из-за большой задолженности перед энергетиками! Жители трех городов находятся без воды", - цитирует издание пресс-службу компании.
"Стоит отметить, что своих абонентов водоканалы не предупредили об отключении и жители были не готовы к очередному безводному коллапсу", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, ранее в Украине рассказали о возможности возобновления поставки воды в Крым.