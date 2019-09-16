РосСМИ рассказали, как Газпром "наклонили" ради транзита газа через Украины

Транзит газа / Reuters

Транзит российского газа через Украину заметно вырос сразу после того, как набрало силу 50%-ное ограничение для российской корпорации-монополиста Газпрома на использование мощностей газопровода

Соответствующее сообщением опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на данные, озвученные европейскими газотранспортными операторами.

По их информации, прокачка газа через станцию "Вельке Капушаны" на границе со Словакией увеличилась со средних в будние дни 145,4 млн кубических метров до 154,7 млн.

Напомним, корпорации Газпрому ограничили доступ к газопроводу Opal в судебном порядке утром 14 сентября − по запросу Федерального сетевое агентства Германии. Поводом для запрета стала победа Польши в иске на постановление Еврокомиссии от 2016 года, позволяющего россиянам почти полностью использовать Opal.