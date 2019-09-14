Газпрому запретили использовать газопровод OPAL для поставок газа в ЕС

Газпром не сможет поставлять газ в ЕС через OPAL / Vestifinance

Немецкое Федеральное агентство по сетям 13 сентября распорядилось немедленно начать исполнять вердикт Евросуда о незаконности решения о предоставлении российскому газовому монополисту Газпрому права на полное использование мощностей газопровода OPAL.

Как сообщает DW, данный газопровод проходит от балтийского побережья Германии до Чехии и в 2011 году был отведен в 2011 году от Северного потока – 1.

В распоряжении указано, что за невыполнение вердикта в отношении Газпрома будут применены штрафные санкции. Апеллируют к тому, что у россиян имеются альтернативные транспортные маршруты, позволяющие выполнять свои обязательства перед ЕС.

Читайте такжеВ Газпроме озвучили процент готовности Северного потока-2Уточняется, что решение суда обусловлено антимонопольным требованием Третьего энергопакета ЕС, поскольку Газпром до 2016 года обладал правом использования OPAL на 50 процентов, а других поставщиков с такими объемами не было.

В 2016 году россияне получили право на использование уже 80-90% мощностей OPAL на 80-90 процентов в долгосрочной перспективе или же на 100% при кратковременной необходимости. Однако суд отменил данное решение Еврокомиссии. В частности, претензии имел польский концерн PGNiG, который утверждал, что Россия использует OPAL единолично.

Как ранее сообщалось, Газпром вынудили сохранить транзит через Украину.

Напомним, ранее в Газпроме заявили о готовности сделать скидку на газ для Украины. Глава Газпрома Алексей Миллер во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал главное условие поставок газа в Украину.