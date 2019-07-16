Россия остановила Северный поток до конца месяца

16 июля 2019, 10:23

Обе нитки морского газопровода не будут работать до 30 июля.

Северный поток
Северный поток приостановил свою работу на 2 недели / фото: Deutsche Welle

Обе нитки морского газопровода Северный поток остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания.

Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на информацию газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Как сообщили в проектной компании Nord Stream AG, остановка проводится раз в год, так как своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.

Из-за остановки двух ниток газопровода увеличился объем прокачки по другим маршрутам (в том числе и через Украину), возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

В сутки Северный поток прокачивает до 170 млн кубометров газа.

Ожидалось, что Северный поток-2 будет запущен до конца 2019 года, однако в российском Газпроме уже допустили задержку завершения строительства трубопровода.

Ранее Россия изменила маршрут Северногопотока-2 из-за Дании.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.

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газопровод Северный поток
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