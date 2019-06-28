Россия изменила маршрут Северного потока-2 из-за Дании

Дания не хочет строить на своей территории Северный поток-2 / RT

Оператор проекта Северный поток-2 компания Nord Stream 2 приняла решение отозвать заявку южный маршрут газопровода в территориальных водах Дании, который в проекте считается основным.

Как сообщается на сайте компании, данная заявка была подана в Копенгаген в 2017 году, впоследствии подали еще две.

Поскольку заявка по южному маршруту на протяжении двух лет так и не была рассмотрена в Дании, ее приняли решение отозвать. Руководство государства данный вопрос проигнорировало.

Читайте такжеВ Польше агрессивно "наехали" на Россию и Северный поток-2"Отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить компанию Nord Stream 2, а также нашего акционера и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями", — говорится в сообщении.

В Датское энергетическое агентство официальное письмо сотрудники Nord Stream 2 направили 28 июня. Заявки по оставшимся двум маршрутам - северо-западному и юго-восточному - все еще находятся на рассмотрении.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.

Ожидалось, что Северный поток-2 будет запущен до конца 2019 года, однако в российском Газпроме уже допустили задержку завершения строительства трубопровода.