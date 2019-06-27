Гарантии Украине по транзиту газа: в США сделали важный шаг к введению санкций против Северного потока-2

В Конгрессе США согласовали законопроект, в котором говорится о введении санкций против Северного потока-2 / Sputnik Эстония

В США комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса согласовал законопроект О защите энергетической безопасности Европы, которым предусмотрено введение санкций, в частности, против Северного потока-2.

В проекте закона предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита газа через украинскую территорию, говорится на странице в Facebook посольства Украины в США.

В посольстве уточнили, что согласованный законопроект предусматривает введение санкций против российских экспортных энергетических трубопроводов, в том числе Турецкого потока.

"…российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей", — привели в посольстве часть текста документа.

В Конгрессе полагают, что Северный поток-2 и Турецкий поток служат целям Кремля и должны быть остановлены.Читайте также"Будет плохо": эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за Северного потока-2

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в частности, и на Северный поток-2.

В нем говорится, что трубопровод не соответствует Третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по Северному потоку-2 в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Западные СМИ сообщали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.

Ожидалось, что Северный поток-2 будет запущен до конца 2019 года, однако в российском Газпроме уже допустили задержку завершения строительства трубопровода.