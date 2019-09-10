Газовый гигант прижат к стенке: Газпром вынудили сохранить транзит через Украину

Газпром вынудили сохранить транзит газа через Украину / РБК

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке Северного потока, и аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), которая ранее анонсировала газовые переговоры в сентябре, о разрешении газовому монстру Газпрому по максимуму пользоваться его мощностями.

Отметим, этот вердикт суда не даст возможности российской компании увильнуть от транзита через Украину с 2020 года, сказано в сообщении министерства энергетики Польши в соцсети.

К слову, начиная с 2013 года российский газовый гигант Газпром имел доступ к 50% мощностей Opal, другие 50% были закреплены за независимыми поставщиками. Переломный момент произошел в октябре 2016-го, когда Газпром выбил у Еврокомиссии разрешение на доступ к 90% мощностей.

Так вот, Польша аннулировала в суде это кабальное решение. В Варшаве убеждены, что если пустить ненасытный Газпром "в огород" Opal, то он увеличит прокачку газа по нему на 10,7 миллиарда кубометров в год.

Чем это опасно? А тем, что российский газовый монстр заберет газ, который сейчас идет через Украину, и направит его по Северному потоку, при этом европейские контракты ни на йоту не будут нарушены.

Читайте такжеУ Зеленского предупредили о сложной зиме из-за споров с Газпромом и низких запасов угляНапомним, ранее в Газпроме заявили о готовности сделать скидку на газ для Украины. Глава Газпрома Алексей Миллер во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал главное условие поставок газа в Украину.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны Газпром должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - отметил Миллер.

Миллер добавил, что после заключения договора, можно будет продавать Украине газ "со скидкой".