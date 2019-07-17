"Северный поток подвел": Газпрому пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через Украину

Транзит газа / Reuters

Российская корпорация Газпром увеличила транзит газа в страны Европейского союза через территорию Украины ровно на четверть (+60 млн кубических метров в день) из-за того, что две нитки газопровода Северный поток были остановлены на ремонт.

Соответствующее сообщение было опубликовано в среду, 17 июля, опубликовано на странице компании Укртрансгаз в соцсети Facebook.

"По состоянию на утро 17.07.2019 заявка на транзит составляет 300,2 млн куб. м / сутки. Таким образом словацкое направление загружено на 99% (через межгосударственную точку газоизмерительной станции) "Ужгород", – говорится в тексте.

В Укртрансгазе особо отметили, что имеющиеся мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины дают возможность дополнительно доставлять в страны ЕС объемы газа, аналогичные газопроводу Северный поток-2 и потенциальному Северному потоку-3.

Напомним, ранее в Газпроме покуражились и рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2. Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил два варианта транзита газа через Украину после 2020-го.