В Газпроме покуражились и рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2

Строительство Северного потока-2 / Deutschlandfunk

Сотрудники подрядных организаций, нанятые российским газовым монополистом, корпорацией Газпром, уложили по двум ниткам 1628 километров труб газопровода Северный поток-2.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы корпорации.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1628 км газопровода − 66,3% от его общей протяженности", − заявили в Газпроме.

К слову, газопровод Северный поток-2 (проектная мощность − 55 млрд кубических метров в год) начинается от компрессорной станции Славянская в Кингисеппском районе (Ленинградская область, РФ) до балтийского побережья Федеративной Республики Германия.

Напомним, ранее немецкий экс-министр Рональд Пофалла в несколько хвастливом тоне отметил, что Северный поток-2 неизбежно будет построен. До этого сообщалось о том, что правительство Дании практически полностью лишилось возможностей остановить Северный поток-2.