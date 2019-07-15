Немецкий экс-министр побахвалился и отметил неизбежность Северного потока-2

Северный поток-2 / Deutschlandfunk

Экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла публично заявил, почему российский газопровод Северный поток-2 будет достроен.

Соответствующее сообщение опубликовал портала Deutschlandfunk. По словам чиновника, Северный поток-2 крайне необходим Европе и Германии, поэтому остальные страны Евросоюз не сможет помешать его строительство.

Пофалла утверждает, что этот газопровод является самым экологическим, а также очень выгодным в плане поставок голубого топлива.

"В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объемы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление лишь за счет Северного потока-2", — подчеркнул он.

Пофалла также выразил уверенность в том, что, несмотря на неоднократные попытки стран Европы помешать строительству газопровода, он непременно будет закончен и запущен.

Напомним, ранее преемница бундесканцлера Ангелы Меркель, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину. Позднее Дания практически лишилась возможностей остановить Северный поток-2.