В Германии разъярились из-за наезда США на Берлин и Северный поток-2

Строительство Северного потока-2 / Deutschlandfunk

США не стоит ни в каком виде шантажировать Федеральную Республику Германия — из-за ситуации, сложившейся вокруг строительства российского трубопровода Северный поток-2.

Соответствующее мнение высказал глава германо-российской группы в немецком Бундестаге Робби Шлунд, сообщает портал РИА Новости.

"Надеюсь, наше правительство не отступит (в разрезе строительства Северного потока-2 — Главред). Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог", — сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп лично пригрозил введением санкций против компаний-участников строительства Северного потока-2. По его главы Белого дома, официальный Вашингтон таким образом защищает официальный Берлин от происков. Позднее эксперт Юрий Романенко рассказал, как Трамп помог Путину со строительством Северного потока-2.